До 31 декабря 2023 года. Как украинцам получить бесплатное жилье в Европе от United For Ukraine и Airbnb 2 августа, 16:08 Как получить бесплатное жилье для украинских семей (Фото:VadimVasenin/depositphotos)

United for Ukraine возобновляет программу предоставления жилья для украинских беженцев в Европе, которые ищут убежища. Семьи с детьми смогут иметь надежную крышу над головой.

Бесплатное жилье для беженцев в Европе

С начала конфликта более 11 тысяч украинцев нашли временное жилье благодаря партнерству с Airbnb. Платформа недавно возобновила этот вид помощи для беженцев, продолжая поиск краткосрочного размещения до 31 декабря 2023 года. Отмечается, что заявки на временное жилье в Европе можно подавать через платформу, но действуют определенные условия:

Жилье предоставляется только семьям с детьми.

В течение пребывания допускается проживание от 7 до 30 дней.

Программа доступна только для лиц, которые ранее не воспользовались услугами United for Ukraine.

Видео дня

Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе Найти временное жилье по ссылке в шапке профиля.

Какую информацию надо будет предоставить, чтобы получить жилье

Для получения бесплатного размещения, беженцы должны предоставить необходимую информацию о том, кому, где и на какой период времени нужно жилье.

Также важным является подтверждение того, что семья покинула Украину из-за войны и находится в сложных жизненных обстоятельствах. Подтверждение личности может быть осуществлено с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство в Украине.

Еще одним важным критерием является наличие штампа в паспорте, который подтверждает, что семья покинула Украину после 24 февраля 2022 года.

United For Ukraine — это международная организация, созданная в первые дни войны с целью оказания помощи украинским беженцам за рубежом. Во время первых недель инициативы, более 150 волонтеров в 34 странах присоединились к оказанию помощи. Украинцы могут обращаться к специалистам платформы со следующими вопросами:

Информационная помощь. Юридическая консультация. Психологическая поддержка. Образовательная помощь. Помощь с трудоустройством.

Получив соответствующую поддержку от United For Ukraine и Airbnb, украинские беженцы могут найти необходимую поддержку и размещение для дальнейшего пребывания в безопасных условиях.