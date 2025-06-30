Поделитесь с теми, кому это может быть полезно

«Самая большая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз после падения». ( Нельсон Мандела)

Научиться снова одеваться, ходить, принимать свое тело — это сложная работа над собой, которая требует внутренних ресурсов и настойчивости. И если есть возможность немного облегчить этот путь, нужно ею воспользоваться. На сегодня в Украине действуют государственные программы, позволяющие получить протезирование бесплатно. Но не все об этом знают или не до конца понимают, как и где это можно сделать. Период после травмы, повреждения, ампутации — не самый легкий и порой банально не хватает сил, чтобы искать информацию. Собственно, поэтому и появилась эта статья — из стремления предоставить четкий алгоритм получения бесплатного протезирования. Узнайте сами и поделитесь с теми, кому это может быть полезно. И, возможно, именно эти знания помогут кому-то сделать первый шаг к восстановлению.

1. Первый шаг — получить заключение о необходимости в протезировании.

Сейчас его выдает мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК), в состав которой входит врач физической и реабилитационной медицины, физический терапевт (реабилитолог) и при необходимости другие специалисты (психотерапевт, социальный работник и др.). Они должны всесторонне охарактеризовать нарушение функций и прописать в заключении не только характер нарушений, но и какие именно вспомогательные средства реабилитации нужны этому конкретному человеку, это может быть не только протез.

Если кто-то имеет ранее полученное заключение от Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), оно все еще действует и нет необходимости обращаться за новым документом, то есть ранее полученные документы не нужно переоформлять. Детям подобный документ, который оформляет врачебно-консультационная комиссия (ВКК), военным — военно-врачебная комиссия (ВВК) и другой уполномоченный орган.

Из документов также понадобится паспорт и идентификационный код. Если есть удостоверение лица с инвалидностью или пенсионное, их также нужно приобщить.

Военные имеют право на получение более дорогого протеза

Военные имеют право на получение дорогого протеза, поэтому они должны добавить еще один документ. Это может быть выписка из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, травмы и т. д. ), выданная командиром воинской части (начальником территориального подразделения), или же копию другого документа со сведениями об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Если военный нуждается в высокофункциональном протезе для занятий спортом, это должно быть указано в заключении. А также прилагается еще письмо Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам ветеранов или Министерства молодежи и спорта Украины о необходимости обеспечения специальным изделием для занятий спортом участника боевых действий, который систематически занимается соответствующим видом (соответствующими видами) спорта. Если же это повторное обращение по обеспечению специальным изделием для занятий спортом — подтверждающий документ об участии в спортивных соревнованиях всеукраинского или международного уровня.

2. Второй шаг — нужно подать собранные документы удобным способом.

Это можно сделать прямо из дома через электронный кабинет на сайте: soc.gov.ua/welcome. Или же воспользоваться помощью социального работника прямо из больницы, если находитесь на стационарном лечении или реабилитации. Спросите у своего врача контакты соцработника, они должны время от времени посещать реабилитационные отделения. Также можно обратиться за помощью к сотруднику ближайшего центра предоставления административных услуг (ЦНАП) или местного органа Фонда социальной защиты.

3. Третий шаг — это выбор производителя протеза.

Достаточно удобно, если производитель протеза из одного региона с получателем протеза, потому что на этапе изготовления придется немало контактировать — протез фактически собирают под нужды конкретного человека, а некоторые детали вообще изготавливают и подгоняют вручную. В первый год может понадобиться также что-то изменить в конструкции протеза. Поэтому важно выбирать производство, расположенное не так далеко. Однако качество тоже важно, поэтому не лишним будет поискать отзывы в интернете, пациентских и ветеранских сообществах. Здесь стоит помнить: государство платит за протез, но выбор протезного предприятия и врача-протезиста остается за пациентом. Список протезных предприятий, которые участвуют в государственных программах, можно посмотреть онлайн. Заметим, отечественные предприятия собирают протезы из проверенных комплектующих, но у человека могут быть свои причины доверять больше именно определенному специалисту или выбирать предприятие по удобной локации.

4. Четвертый этап — получение протеза и подписание акта приемки.

Ведите себя как обычный покупатель: сверьте описание протеза, его комплектацию в документе и только потом подписывайте акт.

Ведь это дорогое изделие, которое должно работать. Государство оплачивает его для тех, кто нуждается в протезировании, а предприятия, которые его изготавливают (государственные и частные), получают деньги за качественный товар. Кроме того, правильно оформленные документы пригодятся, если что-то случится с протезом и будет необходимость обратиться за гарантийным обслуживанием.

Получить бесплатное протезирование в Украине — реально. Но первый и самый важный шаг — узнать о своих правах и обратиться за помощью.

Поделитесь этой информацией с теми, кому она может изменить жизнь.

