Билет в новую профессию. Компания Bosch провела бесплатные обучения для переселенцев и не только 13 марта, 12:58 Новости компаний Компания Bosch

Из-за полномасштабной войны тысячи украинцев столкнулись с такими проблемами, как существенное снижение или полная потеря источников заработка, ухудшение материального положения и вынужденный переезд. Социально ответственные бизнесы помогают преодолеть эти проблемы, предоставляя возможность бесплатно получить новую профессию.

Вызовы, связанные с войной

По меньшей мере 5 млн человек в Украине потеряли работу из-за войны. Такие данные в ноябре 2022 года в ходе Польско-Украинского экономического форума обнародовала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. Из-за боевых действий страну, по ее словам, вынужденно покинули уже около 7 млн человек, что оказало существенное влияние на рост уровня безработицы.

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Фото: Компания Bosch

Жизнь в оккупации или под постоянными обстрелами, риски ракетных атак и отключения света могут стать причинами закрытия целых предприятий. Украинцы теряют рабочие места и из-за необходимости переезжать — в пределах страны, или же за границу. И найти работу в новых городах нередко бывает крайне сложно.

Помочь таким людям — задача, которую ставят перед собой, в том числе, социально ответственные бизнесы. Так, например, компания Bosch запустила бесплатные обучающие программы, ориентированные на вынужденных переселенцев, которые помогут им получить новую квалификацию или усилить уже имеющиеся знания и в дальнейшем трудоустроиться на СТО.

«В марте прошлого, 2022 года нам обратились коллеги из польского Бош и предложили совместный проект — тренинги для людей, эмигрировавших за границу. Наша задача была создать короткие, но информативно насыщенные тренинги для таких людей. Один из этих тренингов мы подготовили специально для вынужденных переселенцев — женщин, которые желали бы трудоустроиться как администраторы СТО», — говорит Александр Черевко, руководитель подразделения сервиса и технической поддержки Bosch

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В программу подготовки были включены 6 тренингов.

Пять тем по сути технические, а именно:

ПО ESI[tronic] 2.0. Применение сканеров Bosch.

Обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха в автомобилях.

Конструкция автомобильных датчиков и их диагностика с помощью оборудования Bosch.

Геометрия ходовой части автомобиля. Регулировка развал/схождения.

Основы бензинового и дизельного впрыска. Контур низкого давления топлива.



И одна тема для администраторов:

Основы устройства и диагностики автомобиля для нетехнических специалистов СТО

Сначала программа была ориентирована на переселенцев, уехавших за границу, однако впоследствии тренинги расширили также и для лиц, находящихся в Украине, но принадлежащих к числу внутренне перемещенных лиц.

Фото: Компания Bosch

Особенности обучения

Тренинги проходили на украинском языке в формате веб-трансляций Учебного Центра Bosch в Киеве. Он оснащен всем современным оборудованием, необходимым для ремонта автомобилей: диагностические приборы, приборы для обслуживания кондиционеров, подъемники, стенды развала-схождения, линии инструментального контроля для проверки ходовой части, инструмент и т. д.

Александр Черевко отмечает: «Еще в период коронавирусной пандемии компания инвестировала значительные средства в оборудование для онлайн-трансляции тренингов, которые проходят в учебном центре Bosch, чтобы слушатели могли приобщаться к процессу дистанционно. Эти достижения пригодились сейчас, когда во время войны пришлось работать с людьми, которые находятся в разных точках мира.

Есть несколько видеокамер, средства для передачи звука: стационарные микрофоны, мобильные микрофоны, микрофоны встроенные в видеокамеры. Есть и микшерный пульт, помогающий нам мгновенно изменять изображения с крупного плана на общий и наоборот. Камеры — профессиональные, поэтому благодаря им мы можем показывать даже микрочипы, установленные на печатных платах автомобильных блоков управления".

Обучение на онлайн-тренингах состоит из двух частей: теоретической и практической. В ходе практической части участникам, которые находятся вне учебного центра, дистанционно передается управление диагностическими комплексами. Участники проводят диагностику в удаленном режиме, находясь при этом за собственном компьютером у себя дома.

«Помощь от тренера — это его руки: по команде того, кто осуществляет диагностику, он либо подключает, либо отключает разъем. И, конечно, дает советы, если человек полностью запутался при выполнении практического задания, — объясняет процесс Александр Черевко. — В ходе такого обучения учащиеся не тратят деньги и время на дорогу и проживание, делают все дистанционно».

Фото: Компания Bosch

Планы на 2023-й

Сертификаты, выданные такими крупными компаниями, как Bosch, повышают шансы соискателей работы на трудоустройство за границей. В качестве примера Александр Черевко приводит историю по опыту компании, когда еще до начала полномасштабной войны один из тогдашних выпускников таких курсов смог трудоустроиться сразу на оригинальную станцию обслуживания General Motors. Собеседник называет следующие результаты впечатляющими:

«Человек, проживающий в США, может устроиться на такие СТО только после пяти лет стажировки не на оригинальной станции да еще при наличии хороших рекомендаций».

И такие примеры не единичны. География людей, нашедших работу благодаря тренингам в учебном центре Бош, впечатляет — фактически это вся Европа и США.

Компания Bosch намерена продлить серию бесплатного обучения также и в 2023 году. Одно из направлений — это продолжение проекта «Основы мехатроники», который был начат еще до войны. Его целевая аудитория — только преподаватели учебных заведений: средних, профессиональных, высших из всей Украины.

Александр Черевко называет этот проект очень важным: компания Bosch, понимая все актуальные вызовы нынешнего времени, бесплатно передает современные знания участникам тренингов для того, чтобы они могли развиваться профессионально и передавать эти знания другим, молодым начинающим специалистам. Несмотря на это, действует ограничение на передачу этих знаний вне учебных заведений, участвующих в проекте.