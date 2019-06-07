Бесплатно и пожизненно. В Украине ввели новые стандарты лечения ВИЧ — все подробности Сегодня, 19:59 Цей матеріал також доступний українською AIDS.ua/Facebook Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции AIDS.ua/Facebook

Отныне украинцы, которые имеют вирус иммунодефицита человека смогут всю жизнь получать бесплатное лечение по новым стандартам. Диагностику болезни упрощенно.



Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ утверждает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению 2018 и рекомендации по тестированию 2016 года. Украина стала первой с всех стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ. Подробнее о новом протоколе — в сюжете Радио НВ.

Улучшится доступ украинцев к качественным медицинским услугам

По новому документу, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит девять компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата составляет 5 гривен 40 копеек.

Протокол предусматривает, что отныне диагностирование ВИЧ будет делаться двумя тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее. Новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Также предполагается, что медицинские услуги по выявлению и лечению ВИЧ будут предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

Основным элементом документа является использование упрощенных формуляров лекарственных средств, широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения, оказания медицинской помощи пациентам бесплатно.

Эпидемия ВИЧ

В Украине официально признана эпидемия ВИЧ, официально зарегистрировано минимум 105 больных. Действия Минздрава рассчитаны на то, чтобы право диагностировать и назначать лечение вируса был у семейных врачей. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал глава фонда 100% жизнь Дмитрий Шерембей.

Принятие этого протокола было критически важным

Своевременное выявление ВИЧ может уменьшить показатели заболеваемости. Именно поэтому принятие этого протокола было критически важным, добавил Шерембей.

«Как только это будет осуществлено, эпидемия СПИДа будет контролироваться. Для этого необходимо будет всего полтора года времени, чтобы она была в тотальном контроле. Это революционный документ, потому что он определяет другой алгоритм назначения, другие формы лечения, дает возможность назначать самое передовое лечение, которое уже доступно в Украине, и по сути облегчает работу абсолютно всем. И этот документ является частью этого стратегического движения вперед, которое по сути должно подчинить все эпидемии и свести на нет», — отметил Шерембей.

Бесплатно и пожизненно

Новые методы лечения документом не вводятся. Уже девять лет подряд Украина почти в полном объеме обеспечивает ВИЧ-инфицированных людей лечением и профилактикой, рассказала НВ научный сотрудник института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского Светлана Антонюк.

Украинцы с ВИЧ получают антиретровирусную терапию бесплатно и пожизненно

По ее словам, в каждой области страны есть лечебные и диагностические центры и квалифицированные врачи. Также украинцы с ВИЧ получают антиретровирусную терапию бесплатно и пожизненно, добавила Антонюк.

«В Украине с 2000-го года за счет государства. То есть мы фактически 19-й год внедряем эту ретровирусную терапию. Сейчас у нас лечатся 105 тысяч и где-то три тысячи детей. Лечение развернуто давно, уже 19-й год, протоколы клинические у нас 10-го года», — отметила Антонюк.