Линия света: как бесплатная горячая линия помогает украинцам преодолевать трудности войны 14 июля, 16:45 Новости компаний freepik

Перечислить все сверхтяжелые последствия, которые оставляет после себя война, почти невозможно. С 24 февраля 2022 года каждый украинец получил если не физические, то психологические травмы. По данным исследования социологической группы «Рейтинг», с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общество демонстрирует высокий уровень жизнестойкости, однако ментальное состояние существенно ухудшилось, а около 8% считают, что имеют серьезные расстройства, которые заметно влияют на их жизнь на фоне войны.

Потеря близких, разрушение имущества, невозможность планировать, окончание важных отношений и разлука с семьей вызывают высокую нагрузку и приводят к долговременным негативным последствиям. Чтобы пережить невиданный по своей интенсивности опыт, украинцам нужна профессиональная помощь. Именно чтобы оказать такую необходимую поддержку, заработала горячая линия при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине. Обратиться за помощью из Украины можно по номеру 0−800−100−102 (звонки бесплатные), а найти нужный телефон для звонков из-за рубежа можно по ссылке.

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«Любой непростой эмоциональный опыт прорабатывается нашей психикой»

Сначала это была волонтерская инициатива без стабильного финансирования. Но в июне 2022 года, когда стало понятно, что война не будет иметь быстрого окончания, ПРООН поддержала инициативу Национальной психологической ассоциации, благодаря которой заработала полноценная горячая линия — с аудио- и видеозвонками.

Звонки начали поступать со всей страны и из-за рубежа — от украинцев, которые переехали в другую страну, и иностранцев, которые хотя бы какое-то время проживали в Украине. Так, кроме жителей Украины, за консультацией обращались абоненты из Польши, Германии, Великобритании, Чехии и еще из 17 европейских стран, в которых работает линия.

Большинство обращений касается как базовых вопросов о выплатах и получении помощи, так и тяжелых травм, таких, как потеря близких, пережитое насилие, острый стресс или отсутствие средств к существованию. Сказалось и вынужденное проживание в расширенных семьях: необходимость делить быт с родственниками вызвала для многих глубокие семейные кризисы. Именно с психологическими запросами люди обращаются чаще всего. К сожалению, большинство таких обращений имеют умеренный или тяжелый характер сложности.

Фото: ПРООН

Координатор горячей линии Валерия Палий, кандидатка психологических наук, президентка Национальной психологической ассоциации, отмечает, что в преодолении сверхтяжелого стресса войны важна профессиональная помощь. «Любой непростой эмоциональный опыт обрабатывается нашей психикой, — говорит специалистка, — Это как пища, которая переваривается желудком. Если опыт непростой, а вы с его „перевариванием“ не можете справиться самостоятельно, лучше привлечь специалистов. Своевременное обращение и получение помощи предотвращают значительные проблемы в будущем. У нас на линии работают действительно профессиональные психологи и психиатры, которые сделают все для того, чтобы поддержать человека, который в этом нуждается, и помочь пережить тяжелый опыт».

Подарить свет, чтобы преодолеть тьму войны

Задача сотрудников горячей линии — помочь человеку найти ответы на вопросы, успокоить, сказать нужные слова и в конце концов показать свет в конце темной полосы жизни. Однако ежедневно сталкиваться с десятками сверхтяжелых ситуаций и человеческим горем — настоящий вызов для специалистов линии.

Сейчас здесь работают 11 профессиональных психологов (и один в резерве). Это члены Национальной психологической ассоциации, которые имеют законченное высшее образование, дополнительное образование в доказательном методе психотерапии и прошли обучение по кризисным психологическим вмешательствам. Еженедельно они проходят четырехчасовую супервизию и работают согласно Этическому кодексу НПА.

С мая 2023 года в команду привлекли психиатров, потому что многие запросы требуют дополнительной консультации именно этих специалистов. В основном за психиатрической помощью обращаются люди, которые временно проживают за рубежом и не всегда могут попасть к врачу из-за языкового барьера или длинных очередей. Все психиатры, которые работают на линии, имеют высшее медицинское образование, сертификат врача, лицензию и различные повышения квалификации.

Большую работу проводят и три администратора линии, которые «сортируют» обращения и переключают человека на соответствующего специалиста или же направляют к другим сервисам. Все администраторы тоже являются членами НПА, имеют высшее психологическое образование, прошли последипломное обучение и регулярно повышают квалификацию. Это позволяет им также предоставлять абонентам кризисные или поддерживающие интервенции при необходимости — например, когда все другие специалисты заняты и нужно подождать, пока они освободятся.

Кто обращается чаще всего

Получить помощь на горячей линии могут все совершеннолетние гражданские жители Украины. Несовершеннолетние могут обратиться с проблемой с устного разрешения взрослого. Что касается военных, то специалисты могут работать только с ветеранами или теми, кто сейчас не несет службу. Есть, однако, категория, для которой сами работники горячей линии считают себя малоэффективными, — это хронические психиатрические пациенты, которых беспокоят бред или галлюцинации.

Чаще всего звонят женщины (65,45%). Средний возраст тех, кто обращается на линию, — 35−59 лет: на них приходится 52% обращений. Впрочем, работники отмечают, что часто обращаются лица старше 60 лет, тем самым разрушая стереотипы о недостаточной цифровой грамотности. Так, своеобразной возрастной рекордсменкой специалисты называют женщину из Херсона, которой более 70 лет. Она страдала из-за панических атак, вызванных обстрелами города, поэтому ее научили техникам овладения тревогой.

За консультацией чаще всего обращаются беженцы из Украины, переселенцы и люди, которые пережили тяжелые потери, в том числе отношений и здоровья.

Фото: freepik

Как происходит общение

Вся процедура звонка на горячую линию построена таким образом, чтобы человек чувствовал себя комфортно и защищенно, а специалист по ту сторону трубки побуждал открываться и говорить.

Сначала абонент слышит голосовое приветствие. Следующий шаг — соединение с администратором. Если человек звонит в нерабочие часы, автоответчик приглашает обратиться в рабочее время линии.

Администратор кратко выслушивает запрос и соединяет с психологом, психиатром или предоставляет общую консультацию, если вопрос касается выплат, поиска медицинской или гуманитарной помощи. Однако даже в таких простых консультациях сотрудники используют элементы стабилизации и поддержки, чтобы даже в будничных вопросах украинцы чувствовали частицы света от помощи. Если же человек был перенаправлен к конкретному специалисту, начинается консультация.

Тот, кто обращается за помощью, часто испытывает нерешительность: разговориться перед незнакомым человеком, еще и при сильном стрессе, бывает крайне трудно. Для таких случаев у специалистов линии есть свои советы. Валерия, одна из психологов, рекомендует прежде всего четко сформулировать, в чем проблема и что беспокоит, а затем максимально расслабиться.

«Специалист знает свое дело и понимает, какие вопросы надо задавать и как уточнить детали обращения. Также важно помнить: если хотите сохранить анонимность, вы это сделаете. Система не высвечивает ваш номер, разговор не записывается. Вы даже можете не называть своего имени. Просто попробуйте: на самом деле это легче, чем может показаться», — говорит Валерия.

Горячая линия работает в режиме кризисной помощи и поэтому в основном рассчитана на разовую консультацию. Впрочем, когда специалисты чувствуют, что человеку нужна систематическая помощь, направляют его к проверенным партнерским инициативам, которые бесплатно предоставляют многократные психологические консультации. Кроме того, с мая 2023 года для таких абонентов ввели бесплатные психологические группы онлайн. Они собираются еженедельно и рассчитаны на два месяца каждая. В мае — июне будут запущены группы восстановления и поддержки тех, кто проживает за рубежом, а в июле начнут работать еще две новых группы.

В среднем один звонок длится 20−30 минут, однако иногда специалистам нужны часы, чтобы оказать необходимую помощь. В частности, когда звонит человек с суицидальными намерениями, важно удерживать его на линии до тех пор, пока ему эмоционально не станет лучше.

В целом же звонки завершаются взаимным согласием абонента и работника, когда цель звонка достигнута.

Результат годовой работы горячей линии — это более 4 200 предоставленных консультаций, что более чем на 10% превышает плановый показатель. Почти 92% лиц, обратившихся на линию, отметили, что чувствуют улучшение эмоционального состояния. За это люди благодарят — звонят снова и вдохновляют работников словами благодарности.

Абсолютное большинство вопросов было решено во время активного слушания и поддержки (3 462). Второе место заняли так называемые психологические эдукации, то есть донесение информации о психическом здоровье и средствах для его улучшения (1 614). Работники линии также предоставляли кризисные интервенции и направляли тех, кто позвонил, к другим специалистам и сервисам.

Коллектив горячей линии надеется, что и после победы Украины сможет оказывать поддержку нуждающимся. Ведь проблемы и вызовы для психического здоровья не исчезнут мгновенно, поэтому подобные проекты должны работать годами. А уже сегодня можно говорить о существенных результатах. К тому же сама только возможность бесплатно обратиться за профессиональной помощью в самые темные времена — это огромная поддержка.

Для справки

Горячая линия — это инициатива, которая вводится Национальной психологической ассоциацией при содействии ПРООН в Украине и финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Дании и Канады.

Обратиться за помощью из Украины можно по номеру 0−800−100−102 (звонки бесплатные).

Психологическая помощь для украинцев за границей доступна по телефонам:

Австрия +43 800 017 967

Бельгия +32 800 11 728

Болгария +359 800 46 160

Великобритания +44 808 164 2432

Дания +45 80 82 82 08 61

Эстония +372 8000 044 624

Ирландия +353 1800 817 519

Испания +34 900 861 441

Италия +39 800 939 092

Латвия +371 80 005 945

Литва +370 800 00 414

Нидерланды +31 800 230 04 05

Германия +49 800 000 26 00

Польша +48 800 088 141

Португалия +351 800 780 756

Румыния +40 800 400 597

Словакия +421 800 182 399

Венгрия +36 809 81 580

Франция +33 805 080 466

Швеция +46 20 160 46 46 46

Чехия +420 800 012 058

Со временем будут подключены больше стран.

Обратите внимание, что номера указаны с международными кодами, правила набора номеров многоканальных бесплатных номеров 0−800 могут быть разными в разных странах, поэтому учитывайте, что иногда надо набирать с 0800, а иногда с 800.