Законное право каждого. Как и где украинцам в Польше найти бесплатную юридическую помощь 8 июня, 21:19 Где в Польше найти бесплатную юридическую помощь для украинцев (Фото:tonodiaz/depositphotos)

Каждое лицо, проживающее в Польше, включая иностранцев, имеет право на получение бесплатной юридической помощи, которая гарантирована законом. Рассказываем, куда обращаться и как воспользоваться этой услугой.

Кто украинцев имеет право на бесплатную юридическую помощь в Польше

В соответствии с положениями польского закона о бесплатной правовой помощи, который был принят 5 августа 2015 года, все лица, которые не могут оплатить юридические услуги, имеют право воспользоваться бесплатной юридической помощью. Право на получение этой помощи имеют следующие категории лиц в Польше:

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Граждане Польши.

Иностранцы, проживающие на территории Польши.

В первую очередь бесплатная юридическая консультация доступна тем, кто владеет польским языком. Однако, даже если лицо, которое обращается за помощью, не говорит на польском, оно имеет право на услуги переводчика. Закон не запрещает это. Переводчиком может быть любой, кто владеет польским языком.

Кроме того, если иностранец не владеет польским языком, можно проконсультироваться с юристом в режиме переписки. В этом случае можно использовать программы-переводчики. Однако следует помнить о необходимости внимательности в отношении точности перевода формулировок.

Отметим, что с момента начала полномасштабного конфликта в Украине в Польше появилась возможность получить бесплатную юридическую помощь на украинском, русском и английском языках. Однако рекомендуется уточнить информацию относительно этой возможности в конкретном офисе оказания помощи, который вас интересует.

В каких вопросах может понадобиться консультация юриста

Бесплатная консультация юриста может понадобиться в любом вопросе, касающемся закона. Среди них:

Вопросы легализации пребывания на территории Польши;

Вопросы трудоустройства на территории Польши;

Вопросы ухода за несовершеннолетними и временной опеки на территории Польши;

Вопросы, касающиеся жилья;

Вопросы по поводу медицины, образования и т.д;

Вопросы по поводу уголовного кодекса;

Вопросы по поводу административного права;

Вопросы по поводу ведения бизнеса и торговли.

Как найти бесплатного юриста в Польше

В Польше доступны несколько методов нахождения бесплатной юридической помощи:

Обращение на горячую линию Центра координации правовой помощи по номеру: +48 800 088 544. Звонить можно в будни с 10:00 до 19:00. Центр оказывает поддержку украиноязычным, польскоязычным и англоязычным специалистам. Если у вас возникают вопросы относительно войны, вы можете обратиться на круглосуточную Линию помощи пострадавшим по телефону: +48 222 309 900. На горячей линии работают специалисты, владеющие украинским, польским и английским языками. Обращение в пункты помощи для беженцев. Полный список таких пунктов можно найти по ссылке. Также можно обратиться в пункты юридической помощи в конкретном польском городе. На сегодняшний день в Польше насчитывается более 1500 таких пунктов, в которые обращаются граждане Польши, а также иностранцы, проживающие в стране.