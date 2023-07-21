«Только одна модель дрона с 2014 года». Как Укроборонпром (не)покрывает потребности БПЛА для ВСУ и как это решается — главред Defense Express 21 июля, 17:26 NV Премиум Дрон ВСУ сбрасывает взрывчатку на российский танк недалеко от Бахмута, Донецкая область, 15 июля 2023 года (Фото:Aerial Reconnaissance of 420th Battalion of 57th Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

С 2014 года Укроборонпром для украинской армии поставил только одну модель дрона, все остальные потребности покрывали частные компании, которые возникли за последнее время, ситуацию с производством БПЛА объяснил Radio NV Олег Катков, главный редактор Defense Express.

— Для того, чтобы блокировать зерновой коридор, России нужен флот и этот флот у них все же есть. А возможности Украины — это только беспилотники? Что мы должны понимать о возможностях, которые лежат под этим заявлением украинского Министерства обороны?

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— Во-первых, беспилотники. Причем некоторые из них атаковали российские корабли еще прямо на выходе из Босфора почти сразу, уже в международных территориальных водах. Второе — это береговые ракетные комплексы. И очевидно, если подвесить ракету от берегового ракетного комплекса под самолет или просто взять уже готовую противокорабельную ракету, которая предназначена для запуска с самолетов, то радиус поражения ее возрастает в разы. И тем самым, учитывая то, что на самом деле Черное море оно простреливается противокорабельными ракетами почти по всем направлениям, вполне логичное заявление.

— Накануне произошло две контр-истории. В одной из них выяснилось, что Укроборонпром так и не производит серийно ничего. История про беспилотник на тысячу километров ударный — это как пиар-история выглядит. А почему?