Украинские беспилотники SkyKnight допустили для использования в войсках

20 августа, 13:00
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Украинские беспилотники SkyKnight с искусственным интеллектом допустили к использованию военными (Фото:Минобороны)

Украинские беспилотники SkyKnight с искусственным интеллектом допустили к использованию военными (Фото:Минобороны)

Минобороны Украины допустило отечественные беспилотники SkyKnight (Небесный рыцарь) к эксплуатации в войсках.

«Искусственный интеллект, максимальная полезная нагрузка в 2,5 кг и автоматический режим полета», — так описывает новый БпЛА пресс-служба Минобороны.

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Там отмечают, что SkyKnight 2 довольно быстрый, мощный и одновременно тихий, а также простой в управлении.

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«Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он освоит очень быстро, ориентировочно — за неделю», — говорят в Минобороны.

При этом когда оператор определит цель, которую нужно поразить, этот беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, поскольку им будет управлять бортовой компьютер.

«Даже из-за потери связи вследствие глушения вражескими средствами РЭБ, этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели», — отмечают военные.

Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации.

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В июле в Минобороны заявляли, что с 22 февраля 2022 года приняли на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Искусственный интеллект Министерство обороны Украины Укроборонпром Беспилотники БПЛА Оборонная промышленность Оборонка Дроны Война России против Украины украинские беспилотники

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