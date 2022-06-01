Война дронов. Как украинских разведчиков и артиллеристов учат пользоваться беспилотниками 1 июня, 09:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Учебный центр Дронариум

Помните впечатляющие кадры из Белогоровки на Луганщине? Речь идет об уничтожении техники и личного состава врага на уровне 1−2 батальонно-тактических групп, пытавшихся форсировать г. Северский Донец, названный одним из крупнейших локальных поражений армии РФ с начала вторжения. Облетевшие весь мир кадры снял дрон учебного центра Дронариум. Центр стал ключевым в Украине для улучшения мастерства военных операторов БПЛА. О том, как происходит обучение — читайте дальше.

Война все изменила

До 24 февраля компания Дронариум активно занималась коммерческой деятельностью с использованием дронов и владела собственной учебной академией, где также на коммерческих условиях обучала операторов беспилотников. И стала известной далеко за пределами Украины, о чем свидетельствуют публикации об их перформансах во всех топовых мировых медиа. Это уже не говоря о Серебряных Каннских львах, которых компания заработала в коллаборации с агентством «SAATCHI&SAATCHI». Кстати, знаменитое объявление «продам гараж на Соломе» также их.

«Все начиналось в марте, когда мы почти на коленке адаптировали нашу гражданскую программу Академии Дронариум сугубо под военное обучение», — вспоминает руководитель Дронариума Руслан Беляев: «Таким образом, мы делаем свой вклад в обороноспособность Украины».

Если в мирной жизни это может показаться игрушкой, то в военных условиях дроны — это глаза наших военных в небе, чтобы не рисковать человеческими жизнями.

После военных действий в Нагорном Карабахе по поводу важности использования дронов в боевых условиях уже никто не сомневался. Чтобы украинские операторы БПЛА успешно руководили своими «птичками», на базе 125 бригады ТРО во Львове создали первый учебный центр, на базе Академии Дронариум (основана в 2017 г. Р. Беляевым).

«В марте часто ребята ехали на передовую и просто имели в коробках дроны, прямо в целлофане и не распакованные. И им говорили, что пока доедут до позиции, должны посмотреть видео в Ютубе. Из-за этого многие пилоты погибли вначале и очень много „птичек“ было потеряно. Поэтому мы разработали базовый курс, чтобы люди, никогда ранее не летавшие, могли безопасно выполнять миссии», — рассказывает инструктор Центра Павел Цыбенко.

Для удачного конвертирования гражданского опыта в боевой привлекли побывавших на передовой военных. Практическое использование дронов в тактических реалиях аккумулировали, обобщили и включили в лекции и практические задачи. И с каждым набором этот военно-тактический компонент отрабатывается все лучше.

«Мы помогаем бойцам правильно использовать дроны именно в зоне военных конфликтов, уделяя внимание в первую очередь безопасности пилотов. Наша первоочередная задача — чтобы они оставались живыми», — акцентирует руководитель Начального центра Дмитрий Следюк: «А что касается впечатлений, то люди приходят очень мотивированны, хотят учиться, впитывать знания».

Фото: Учебный центр Дронариум

С поля боя — в учебный класс

По статистике, 95% падений в первые дни эксплуатации беспилотников происходят из-за недостаточной квалификации персонала. Поэтому недооценка значимости обучения может лишить эффективности военных.

«Дроны — это глаза наших солдат в небе, чтобы не рисковать человеческими жизнями. Если в мирной жизни это может казаться своеобразной игрушкой, то в военных условиях эта игрушка может лететь на 5 км. Не нужно идти по минному полю, а просто поднять дрон и разведать данные», — отметил инструктор Тарас Дигас.

В центре учат представителей разных подразделений — это и разведка, и корректировка артиллерии, и полиция и многие другие. Каждый из специалистов привносит свое видение или даже свой опыт использования дронов. Весь багаж знаний приводит к общему знаменателю с акцентом на тактическом использовании и безопасности операторов и беспилотников.

Для обучения требуется хорошая мотивация и желание учиться. Ничего не нужно брать с собой, кроме головы, готовой принимать информацию.

В Львовском центре уже провели профессиональную сертификацию более 200 операторов дронов (жители разных регионов и бойцы с передовой линии фронта). О важности этой цифры свидетельствует тот факт, что за каждым оператором стоит безопасность и жизнь сотен военных.

После обучения инструкторы Центра остаются на постоянной связи со своими студентами на случай, если возникают трудности или необходим совет.

Еще больше учебных центров

«Обучение позволило понять принципы и тактику пилотирования гражданскими дронами, технику безопасности, как оператора, так и дрона, ну, и еще многое другое и полезное. Это было действительно круто, и я получил ценные знания. Теперь я могу уверенно выполнять боевые задания с разведывательным дроном», — делится опытом бывший студент Андрей.

Продолжительность базового курса составляет 5 дней. Центр учит пилотировать самые распространенные на фронте дроны марок DJI и Autel. Но, в зависимости от нужд ВСУ, инструкторы могут учить пилотированию любых других видов БПЛА.

Увеличить количество студентов мешает фактическое ограничение — максимум 40 человек можно качественно обучить в одном курсе. При этом Дронариум может масштабироваться в Киеве (6 инструкторов и в резерве неподготовленных 10) и в Днепре (2 действующих инструктора и 5 резервных). Также возможно открытие центров в других городах, если будет такое пожелание военных.

Масштабирование состоится при дополнительном финансировании. Если до войны обучение одного человека стоило 600$, то сейчас благодаря поддержке партнеров и неравнодушных курсы стали бесплатными для наших защитников. Но тут будут рады, если к числу партнеров будут приобщаться новые.

Еще один немаловажный момент. Дронариум гарантирует всем студентам после окончания войны трудоустройство. До начала военных действий у компании были представительства во всех крупных городах Украины, поэтому работы хватит для всех. И студенты на это тоже рассчитывают.

«Я прошел обучение и получил сертификат профессионального оператора БПЛА, поэтому после войны могу снимать ваши свадьбы», — шутит студент Павел.

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