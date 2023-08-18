Новейшая немецкая разработка. Чем помогут ВСУ разведывательные беспилотники LUNA NG и что могут эти аппараты 18 августа, 11:51 NV Премиум Беспилотник LUNA NG имеет размах крыльев 5,3 м (Фото:Rheinmetall)

До конца года немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине свои новейшие разведывательные беспилотники нового поколения LUNA NG.

Точное количество таких БПЛА, которое получат ВСУ, в концерне Rheinmetall не назвали, однако отметили, что речь идет о контракте с двузначной суммой на миллионы евро. Передача этих комплексов Украине — часть большого пакета помощи от правительства Германии.

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NV напоминает о преимуществах и недостатках беспилотников LUNA NG.

Немецкие беспилотники LUNA NG: что это за аппараты

Прототипом этих беспилотников были аппараты Luna X 2000 — немецкие разведывательные БПЛА, предназначенный для разведки целей и маршрутов, корректировки огня. Такие беспилотники находились на вооружении Бундесвера с 2000 года и использовались немецкими войсками в частности в Афганистане.



Беспилотный комплекс Luna NG [Next Generation] — это новейшая модификация подобных БПЛА, которая была недавно представлена концерном Rheinmetall на оборонной выставке Eurosatory в июне 2022 года во Франции, напоминает Defence Express.

Производитель этих аппаратов, компания Rheinmetall, называет их «последним словом в беспилотной авиационной разведке», поскольку беспилотники Luna NG могут обнаруживать, классифицировать и распознавать объекты в режиме реального времени.