Могут проникать в помещения. Что известно о сверхмалых разведывательных беспилотниках Black Hornet, которые передаст Украине Норвегия 12 июля, 16:15 Украина получит еще 1000 беспилотников Black Hornet (Фото:Центр подготовки операторов БПЛА «Крук» via Facebook)

12 июля министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил, что его страна передаст Украине еще 1000 разведывательных сверхмалых беспилотников Black Hornet.

Ранее Украина уже получала такие дроны от Норвегии и Великобритании.

NV приводит их главные характеристики.

Black Hornet — это разработка норвежской компании Prox Dynamic. Это дрон вертолетного типа с диаметром основного винта всего 12,3 см, длиной 16,8 см и шириной 2,5 см.



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Инфографика: NV

Black Hornet используют для разведки и идентификации целей. Такие беспилотники весят всего 33 грамма и могут работать без подзарядки в течение 25 мин.

При этом они могут развивать скорость до более 20 км/ч, а их дальность полета — около 2 км.

Управлять таким дроном можно с помощью GPS или визуальной навигации.

Дрон оснащен камерой для передачи фото и видеоизображения.

Комплект состоит из двух дронов: с двумя дневными камерами, или с одним тепловизором, зарядного устройства и планшета управления. Его общая масса — около 1,3 кг.

В центре подготовки операторов БПЛА Крук в ноябре 2022 года рассказывали, что беспилотник чрезвычайно тихий.

«Мы пролетали в ветреную погоду в 10 метрах от группы солдат и нас никто не заметил. … На фоне неба его можно заметить с 50 метров. На фоне посадки/стены и т. д. , сложно усмотреть и с 20», — отмечалось в сообщении.

Black Hornet предназначен для доразведки помещений, посадок и территорий, куда прямо сейчас будет заходить группа военных.

