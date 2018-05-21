Беспилотник снял уничтожение бронетехники оккупантов на Донбассе - видео

Когда именно было снято видео, не известно

В Сети появилось видео уничтожения украинскими военными бронетехники оккупационных сил РФ на Донбассе.

Соответствующие кадры, снятые с помощью беспилотника, обнародовал на своем YouTube канале военный обозреватель Дмитрий Путята, публикующий ролики боевых действий на востоке Украины.

На обнародованном видео видно, как на позициях оккупантов горит подбитая БМП, у которой через некоторое время детонирует боекомплект.

В то же время, когда именно и при каких обстоятельствах было снято данное видео, не известно.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали видео, снятое на позициях оккупантов во время ликвидации главаря банды Пятнашка.