1000 бортов за месяц. Все о возможностях украинского разведывательного дрона Sirko — интервью NV с производителем 3 августа, 21:38 NV Премиум БпАК Sirko (Фото:skyassist.com.ua)

ООО Научно-производственная компания Skyassist только в мае презентовали беспилотник Sirko. Сейчас же запускают серийное производство таких дронов.

На что способен этот БПЛА и в каком количестве его смогут производить, рассказал в интервью Radio NV председатель наблюдательного совета предприятия Игорь Крынычко.

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— Разведывательные дроны Сирко, наша украинская разработка идет в серийное производство. Люди в соцсетях задавали вопрос: а зачем об этом рассказывать? Мол, делается себе, так пусть делается. Почему не промолчать?

— На мой взгляд, даже в условиях войны есть те же самые законы рынка. Если бы не узнали о такой возможности, которую создала наша компания, люди, то, к сожалению, скорее всего, не так быстро узнали бы наши ответственные органы.

Безусловно, общество так же интересует насущный вопрос о техническом оснащении армии, так же волнует каждого нормального гражданина Украины.

Это не то, что кто-то делает какую-то кампанию. Мы даже вообще никакой [рекламной] кампании не делали. Но это беспокоит общество. И это, безусловно, интересно всем. Это важно, потому что это вопрос, в том числе и жизни наших людей. Поэтому, я думаю, что невозможно было шило в мешке спрятать.

— Почему мы сейчас не можем все гаражные, маленькие производства, увеличить, масштабировать? Это недоработано государством или самими производствами?