«Российских кораблей хватит на всех». Украинские спецслужбы неплохо конкурируют в производстве беспилотников — Мусиенко о дроне SeaBaby 16 августа, 15:19 NV Премиум Морской дрон SeaBaby — Морской малыш (Фото:Фото, которое есть в распоряжении NV)

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона SeaBaby, что в переводе с английского означает Морской малыш.

В этот же день и редакция NV получила эксклюзивные видео и фото с тренировок этих ударных дронов.

NV отримав відео із тренувань дронів Морський малюк, якими СБУ атакувала Кримський міст pic.twitter.com/H0EGDnlJ4y — NV (@tweetsNV) August 16, 2023

О технических характеристиках этих БПЛА пока мало известно. Однако в эфире Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какое значение они имеют для Сил обороны Украины.

Видео дня

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований

Я могу сказать, что беспилотники, надводные дроны — это очень перспективный вид вооружения. В конце концов, мы все это видим. И видим успешные результаты и примеры их применения, которых, думаю, станет больше.

Просто уже очевидно и понятно, что мы выходим на повышение частоты, увеличение интенсивности их применения. И успешного применения, что самое важное, что стоит подчеркнуть.



И мне кажется, что в этом смысле даже такая несколько, пожалуй, конкуренция наших ведомств и спецслужб неплохая. Служба безопасности говорит, что у них есть уникальная разработка — SeaBaby, Морской малыш. Главное управление разведки Минобороны демонстрирует кадры, где мы видим тот же дрон Магура или подобные.

Это очень хорошо. Вы знаете, российских кораблей и моста (имеется в виду Крымского — ред.), и многого другого хватит на всех. Поэтому конкуренция в этом очень хорошая.

И чем больше будет хороших примеров применения и соревнований (в хорошем смысле), тем, [больше] это работает на общий результат.

Я думаю, что их станет больше. Примеры успешного применения есть. Прохождение линии обороны врага — есть.

Сейчас самое важное — скажу одно — это масштабировать производство и увеличивать примеры успешного применения. Это все, что мы ждем от всех наших Сил обороны — и от СБУ, и от ГУР, и от Военно-морских сил, и от других родов войск, которые в этом могут быть задействованы.