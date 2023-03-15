«Мозолил глаза путинским оккупантам». Сбитием дрона Reaper Россия открыла ящик Пандоры. Как будут отвечать США — Селезнев 15 марта, 11:28 Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

14 марта над Черным морем российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, из-за чего дрон упал в международные воды.

В эфире Radio NV военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, какие действия могут предпринять США в ответ.

Владислав Селезнев военный эксперт

Разведывательно-ударный дрон работает и в интересах украинской разведки. Он достаточно эффективно следит за действиями путинских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. По меньшей мере, все взлеты вражеской авиации с военных аэропортов Крыма он фиксирует, как и перемещение других образцов вооружения, военной техники, пуски ракет с наземных комплексов. Всё это фиксируется и в режиме реального времени передается на соответствующие командные пункты.

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Он слишком мозолил глаза путинским оккупантам, и они прибегли к такой провокации.

Проблема для россиян состоит в том, что они таким образом открывают ящик Пандоры.

Дело в том, что у американцев есть немало таких систем — ударно-розыскных и ударно-разведывательных дронов.

А вот касательно бдительности в отношении агрессивных действий российской авиации, думаю, что американцы будут прилагать определенные усилия для того, чтобы такие инциденты имели соответствующее и адекватное решение.

Приведет ли это к вооруженному столкновению Вооруженных сил США и РФ в акватории Черного моря? Не думаю. Хотя бы потому, что работает конвенция Монтрё. Соответственно, у американских боевых кораблей нет полномочий, права заходить в акваторию Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы.

Но ведь на территории Румынии есть военные формирования Вооруженных сил США, в частности авиационное крыло, которые могут выполнять задачи по прикрытию действий разведывательно-ударных дронов.

Прибегнет ли к таким действиям американское командование в Европе? Точно неизвестно. Но то, что ситуация имеет тенденцию к обострению, мне очевидно.

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США. Он может брать на борт высокоточные ракеты AGM-114, бомбы с лазерной наводкой GBU-12 Paveway II, ракеты воздух-воздух AIM-9X и другие виды оружия. MQ-9 Reaper способен обнаружить врага на земле через облака и может автономно летать до 27 часов.

Инфографика: NV