Инфраструктура, жилые дома и медучреждения. Оккупанты почти полностью заминировали Бериславский район Херсонской области

14 ноября, 11:01
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Берсилавский район практически полностью заминирован (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Берсилавский район практически полностью заминирован (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В освобожденном Бериславском районе Херсонской области российские оккупанты заминировали практически все объекты критической инфраструктуры, лесополосы, жилые дома и медицинские учреждения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов.

Он рассказал, что в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия.

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Войска РФ продолжают обстреливать Бериславский район, поэтому очень трудно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры.

«В городе Берислав российские войска подорвали высоковольтные линии электропередач, разрушены около полутора километров опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин есть информация, что некоторые из них заминированы», — отметил Литвинов.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=gec3gvYAyuM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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