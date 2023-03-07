«Страх смерти, деньги и наркотики». Оккупанты своих боятся больше, чем ВСУ — разговор с Березовцом о Бахмуте и любимой игрушке Путина 7 марта, 21:40 Эксклюзив NV Тарас Березовец на деоккупированных территориях Харьковской области (Фото:Тарас Березовец / Facebook)

Оккупантов мотивирует идти в постоянные и малоэффективные штурмы Бахмута три вещи — страх смерти, деньги и наркотики, рассказывает офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Но главным фактором, по его мнению, является то, что оккупанты боятся умереть от рук своих больше, чем от действий Вооруженных сил Украины.

В интервью Radio NV Березовец рассказал, что такую тактику враги используют в Бахмуте, есть ли угроза вторжения из Беларуси в ближайшие несколько месяцев и что происходит в Крыму и с любимой игрушкой диктатора Владимира Путина — Керченским мостом.

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— В Севастополе были сообщения о взрывах в районе аэропорта. Местные гауляйтеры все отрицают. Вы из Крыма. Что говорят ваши источники, если они есть? Что же происходит во временно оккупированном Крыму?

— Если говорить конкретно о Севастополе, у меня сейчас не осталось людей, которые могут делиться информацией. Поэтому мы можем воспользоваться местными пабликами, информацией от оккупационных властей, в частности, так называемого гауляйтера города Севастополя Развожаева, который написал пост, всколыхнувший соцсети и в Севастополе, и в Крыму. В ответ на раздававшиеся взрывы, которые слышал весь город, он написал: «Это ложь. Хорошего вам дня».

Всплыла в памяти фраза тогдашнего премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказавшего: «Денег нет, но вы держитесь». Ее, как известно, он тоже произнес в оккупированной Феодосии на набережной во время встречи с местными жителями.

В Крыму такая история происходит регулярно. Я мониторю соцсети, новости оттуда, также общаюсь со своими знакомыми, правда не из Севастополя, а из других городов. Не проходит и недели, чтобы не произошло чего-то подобного. Чаще всего, конечно, в Севастополе как на основной базе Черноморского флота Российской Федерации. Но и в северном Крыму, и в Симферополе, Гвардейском, где расположены российские аэродромы, они себя так же спокойно не чувствуют.

— Можем ли мы делать какие-то выводы об изменениях в настроениях крымчан после года широкомасштабной войны России против Украины?

— Как вы понимаете, объективной социологии в Крыму нет. Мы можем использовать субъективные впечатления. Но, безусловно, количество жителей оккупированного полуострова, мечтающих оттуда уехать, стремительно возросло. Причем она стремительно выросла с лета, когда произошли первые прилеты, когда у оккупированных Сак на военном аэродроме были уничтожены, сожжены или подверглись другим разрушениям несколько российских боевых самолетов. И эта знаменитая фраза «как же не хочется уезжать из Крыма, здесь душевно» была произнесена именно после этих нанесенных атак, за которые, напомню, мы никогда не признавали за них ответственность.

Общая температура по палате — тревожная. Растет тревожность очень существенно на фоне экономических проблем, очень больно ударивших по оккупированному Крыму. Все паблики этих «официальных» местных представителей оккупационной администрации уверяют, что Крым готовится к туристическому сезону.