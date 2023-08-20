Россияне тщетно пытаются восстановить позиции возле Урожайного и наступать под Бахмутом — Генштаб ВСУ 20 августа, 07:05 Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 августа.

Всего за прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения. Авиация Сил обороны Украины за эти сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств врага на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника.

В то же время россияне нанесли за это время 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из РСЗО позиций украинских войск и населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Новомарково, Клещиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.



На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.



На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Токаревка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зоровка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Звановка, Федоровка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области; Волфино, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зыбино, Караичное, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

