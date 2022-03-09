Под дулами автоматов. В Бердянске журналистов заставляют транслировать российскую пропаганду
Бердянск сейчас находится под контролем российских оккупантов (Фото:Бердянская районная государственная администрация / Facebook)
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать по радио российскую пропаганду.
Старух рассказал, что оккупанты переписали адреса журналистов и их родственников, чтобы их шантажировать и заставить транслировать пропагандистские материалы.
В то же время в Мелитополе, по его словам, есть два «дежурные автобуса» с массовкой, выезжающие в места раздачи русской т.н. гуманитарной помощи, чтобы снимать сюжеты о благодарных «местных жителях».
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