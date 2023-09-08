За взрывами на «избирательном участке» в оккупированном Бердянске стоит СБУ — источники NV 8 сентября, 20:12 Місцерозташування ліцею в тимчасовому окупованому Бердянську (Фото:t.me/brdVP)

В ночь на пятницу, 8 сентября, во временном оккупированном Бердянске прогремели два взрыва на так называемом избирательном участке, за которыми стоит Служба безопасности Украины, рассказали источники NV в спецслужбе.

По словам источников, псевдовыборы на территории муниципального лицея Бердянска должны были начаться в пятницу, 8 сентября.

Однако из-за двух взрывов, которые произошли ночью, так называемый «избирательный участок» так и не открылся. По данным NV, за этой акцией стоят представители СБУ.

Видео дня

Тем временем российские оккупанты истерически решают, как защититься от новых «хлопков» в исполнении Службы безопасности, добавляет источник.

В распоряжении NV оказалась аудиозапись, на которой руководитель местной оккупационной МВД раздает инструкции подчиненным, как не попасть в ловушку второго взрыва.

В четверг, 7 сентября, источники NV сообщили, что во временно оккупированных Алешках Херсонской области СБУ взорвала автомобиль с сотрудниками ФСБ РФ и военными.

В результате взрыва один сотрудник ФСБ погиб на месте, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, трое российских оккупантов, которые также были в автомобиле, ранены.