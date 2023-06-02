«Не подошел климат». Россияне срочно покидают Бердянский порт после ракетного удара ВСУ — Федоров 2 июня, 20:40 Взрыв в Бердянске (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Российские оккупанты бегут из Бердянского порта, который недавно поразили Вооруженные Силы Украины. Оттуда срочно вывозят оборудование и корабли, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 2 июня.

«Оккупанты срочно покидают Бердянский порт — видимо, не подошел климат», — в шутку написал Федоров.

Он добавил, что после взрыва, который прогремел в порту Бердянска, россияне начали срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировали вывозить краденое зерно.



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По его словам, оккупанты вывозят зерно не только морем, но и по железной дороге.



Глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицына в эфире Свобода Live предположила, что ВСУ во время ракетного удара по Бердянскому порту могли поразить российские системы С-300.



«Что именно повреждено, мы не можем точно сказать, но есть неподтвержденная информация, что это были установки противовоздушной обороны, в частности, С-300», — сказала она.



В пятницу, 2 июня, в оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в порту. В пресс-службе Бердянской городской администрации сообщили, что было зафиксировано попадание по позициям российских оккупантов.



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Город Бердянск находится под контролем оккупантов с 28 февраля 2022 года.