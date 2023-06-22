В районе Бердянска прогремел мощный взрыв, ВСУ попали по базе оккупантов — советник мэра

22 июня, 07:42
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В районе Бердянска прогремел мощный взрыв (Фото:in this screen grab obtained by REUTERS from a social media video)

В районе Бердянска прогремел мощный взрыв (Фото:in this screen grab obtained by REUTERS from a social media video)

Ночью в четверг, 22 июня, в районе Бердянска прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в 1:40 в районе Бердянска прогремел громкий взрыв, который был слышен даже за 50 километров в селе Урзуф Мариупольского района.

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Андрющенко заявил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов в базе отдыха Троянда в селе Азовское Бердянского района. Возник пожар.

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19 июня Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты перебрасывают боеприпасы в ящиках с «непонятной маркировкой» в сторону Бердянска.

По его словам, БК перевозят в нестандартных  (зеленых) ящиках.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бердянск Война России против Украины

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