В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов: часть города без света

12 июня, 08:52
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В Бердянске раздалось несколько взрывов (Фото:Риа-Мелитополь)

В Бердянске раздалось несколько взрывов (Фото:Риа-Мелитополь)

Утром в воскресенье, 12 июня, в оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько взрывов.

По предварительной информации местных украинских властей, один из взрывов повредил электрическую подстанцию.

Часть города осталась без света. Масштабы разрушений уточняются

Видео дня

3 июня в Бердянске раздалось более 10 взрывов. За день до взрыва было слышно в порту города.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Бердянск Взрыв Война России против Украины

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