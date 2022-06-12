В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов: часть города без света
В Бердянске раздалось несколько взрывов (Фото:Риа-Мелитополь)
Утром в воскресенье, 12 июня, в оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько взрывов.
По предварительной информации местных украинских властей, один из взрывов повредил электрическую подстанцию.
Часть города осталась без света. Масштабы разрушений уточняются
3 июня в Бердянске раздалось более 10 взрывов. За день до взрыва было слышно в порту города.
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