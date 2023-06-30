В оккупированном Бердянске прогремели больше десяти взрывов, в частности, возле аэропорта — фото, видео 30 июня, 09:24 В Бердянске прогремела серия взрывов (Фото:Бердянск сегодня/Телеграм)

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области в пятницу утром, 30 июня, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Бердянск сегодня, публикуя фото и видео.

Пишут о более чем десяти взрывах. Над городом поднялись столбы дыма. Также громко было в селах Осипенко и Нововасильевка.

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«Бердянцы слышали как ракеты, так и работу ПВО», — говорится в Telegram.



Фото: Бердянск сегодня/Telegram

Ссылаясь на сообщения местных жителей, Бердянск сегодня пишет, что в нескольких километрах от аэропорта во время взрыва была «сильная отдача по земле, поэтому прилет мог быть где-то там».

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольскому и Бердянском направлениях. Накануне в Минобороны заявили, что на последнем ВСУ продвинулись на 1,3 км.

