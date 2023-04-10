Российские оккупанты вывезли ПВО из аэропорта в Бердянске — соцсети
Улица в Бердянске (Фото:t.me/brdVP)
Российские оокупанты вывезли ПВО из аэропорта в Бердянске, сообщает Бердянская партизанская армия в Telegram в понедельник, 10 апреля.
«Наши собратья докладывают, что оккупационные войска вывезли оттуда знаменитое ПеВеО. Неужели все в защиту крымского моста пойдет? Линия фронта сдвигается», — говорится в сообщении.
По информации канала, оккупанты «продолжают гнать в сторону аэропорта Уралы для транспортировки груза».
8 февраля украинские силы нанесли удар по аэродрому россиян в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате было ликвидировано более ста военных РФ.
Войска РФ захватили Бердянск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.