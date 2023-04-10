Российские оккупанты вывезли ПВО из аэропорта в Бердянске — соцсети 10 апреля, 13:44 Улица в Бердянске (Фото:t.me/brdVP)

Российские оокупанты вывезли ПВО из аэропорта в Бердянске, сообщает Бердянская партизанская армия в Telegram в понедельник, 10 апреля.

«Наши собратья докладывают, что оккупационные войска вывезли оттуда знаменитое ПеВеО. Неужели все в защиту крымского моста пойдет? Линия фронта сдвигается», — говорится в сообщении.

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По информации канала, оккупанты «продолжают гнать в сторону аэропорта Уралы для транспортировки груза».

8 февраля украинские силы нанесли удар по аэродрому россиян в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате было ликвидировано более ста военных РФ.

Войска РФ захватили Бердянск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.