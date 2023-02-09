Россияне расселяют военных в базах отдыха в районе оккупированного Бердянска — ЦНС
Мощные взрывы прогремели в Бердянске (Фото:Бердянский городской совет)
Россияне в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожской области заселяют военных РФ в захваченные базы отдыха.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на местных жителей.
«Россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска, таким образом превращая гражданские объекты в военные цели», — говорится в сообщении.
Оккупированный Бердянск покинули более половины жителей
По словам местных, россияне размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили, отмечают в центре.
«Похожая ситуация в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов», — говорится в сообщении.
24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.