Россияне расселяют военных в базах отдыха в районе оккупированного Бердянска — ЦНС

9 февраля, 16:28
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Мощные взрывы прогремели в Бердянске (Фото:Бердянский городской совет)

Мощные взрывы прогремели в Бердянске (Фото:Бердянский городской совет)

Россияне в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожской области заселяют военных РФ в захваченные базы отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на местных жителей.

«Россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска, таким образом превращая гражданские объекты в военные цели», — говорится в сообщении.

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По словам местных, россияне размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили, отмечают в центре.

«Похожая ситуация в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов», — говорится в сообщении.

24 января стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль организатора псевдореферендума, который проводила РФ.

https://www.youtube.com/embed/tf2Qy69lem4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ Бердянск

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