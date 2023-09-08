В Бердянске прогремели два мощных взрыва возле «избирательного участка» на псевдовыборах: сообщают о потерях 8 сентября, 14:23 В соцсетях сообщают, что по оккупантам «сработали» партизаны (Фото:t.me/brdVP)

В ночь на пятницу, 8 сентября, в оккупированном Бердянске прогремело два мощных взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

По его словам, взрывы произошли на территории Бердянского муниципального лицея, где российские оккупанты расположили один из «избирательных участков» на псевдовыборах.

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«Военная охрана не успела помочь — осталась под завалами», — отметил Федоров.

Местные Telegram-каналы уточнили, что взрывные устройства заложили партизаны Бердянска.

Первый взрыв был примерно в 23.30 и вызвал разрушения, второй — раздался около полуночи, когда на место съехались полицейские-предатели, военные РФ и оперативники ФСБ.

По предварительным данным, среди оккупантов есть потери.

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В оккупированном Бердянске регулярно происходит «бавовна». В конце августа там вспыхнул крупный пожар. Горел цех, куда российские оккупанты завозили свою военную технику.

31 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на всех, кто поддерживает фиктивные российские выборы на оккупированных территориях Украины, в том числе и на так называемых «международных наблюдателей», могут быть наложены санкции и визовые ограничения.