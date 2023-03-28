Оккупанты решили создать в захваченном Бердянске курорт для российских военных — горсовет 28 марта, 08:45 Оккупанты хотят назначить управляющим «курортом» для оккупантов в Бердянске местного коллаборанта (Фото:Горсовет Бердянска/Telegram)

Российские оккупанты решили создать в захваченном Бердянске Запорожской области курорт для своих военных.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Бердянска в Telegram, пропагандистские каналы обнародовали видео визита партуправляющих Единой России, которые сообщили о решении создать «условия для реабилитации военных РФ и членов их семей».

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Для этого россияне выбрали территорию и имущественный комплекс группы санаториев Курорт Бердянск.

В горсовете уточнили, что руководителем этого направления оккупанты назначили местного коллаборанта Николая Мирошниченко.

«В планах оккупантов — перепрофилировать прежнюю территорию курорта исключительно под нужды российской армии. Со всеми другими последствиями, которые будут иметь такое решение. Конечно, при создании такого масштаба, по сути, военной базы, способной принять одновременно тысячи человек, такая территория будет тщательно охраняться как военный объект», — пояснили там.

В горсовете добавили, что местным жителям могут перекрыть выход к морю и прогулки по лечебным маршрутам курорта.

Войска РФ захватили Бердянск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

19 февраля там загорелась база отдыха Райский уголок, где, вероятно, был госпиталь российских военных.