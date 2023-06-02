В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в порту — видео
Клубы дыма после мощного взрыва в порту Бердянска (Фото:Бердянская военной администрация/Telegram)
Днем в пятницу, 2 июня, в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы.
Как сообщили в пресс-службе Бердянской городской военной администрации в Telegram, взрыв произошел в районе порта. Есть попадание по позициям российских оккупантов.
«По предварительным данным, из Бердянского порта бегут корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома», — добавили там.
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован момент мощного взрыва.
В сторону порта поехали машины скорой помощи.
О жертвах среди российских оккупантов и масштабных разрушений в порту пока не сообщается.
Оккупационные «власти» города моментально отреагировали на взрывы.
Они подтвердили удар по порту, но утверждают, что «жертв и разрушений нет», пишет пропагандистские РИА Новости.
В ВСУ пока не прокомментировали удар по порту Бердянска.