Взрывы в Бердянске и Мелитополе. ВСУ уничтожают сухопутный коридор России в Крым — Попович 4 июня, 12:48 NV Премиум Взрыв в оккупированном Россией Бердянске. Опубликовано 2 июня 2023 года (Фото:screen grab obtained by REUTERS from a social media video)

В последнее время все чаще слышно о взрывах на территории оккупированной южной Украины. Это связано с двумя факторами, считает военный обозреватель Денис Попович.

«Это южное направление. Оно рассматривается, как одно из возможных направлений (мы не знаем, куда все это пойдет) украинского контрнаступления», — назвал в эфире Radio NV Попович первую причину.

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Также, по его мнению, существует еще одно основание для того, чтобы ВСУ наносили удары по военным целям, расположенным в оккупированной части Запорожской, Херсонской областей:

«Бердянск — это портовый город, Мелитополь, другие города на юге входят в рамки так называемого крымского сухопутного коридора, который используется оккупантами, чтобы поставлять в оккупированный Крым, параллельно с Крымским мостом, боеприпасы. Чтобы уничтожать этот сухопутный коридор, надо бить по ключевым точкам. Это и происходит».

Взрывы 4 июня раздавались и в Джанкое, который расположен на севере Крыма.

«Это железнодорожный узел и ранее по нему были отработки соответствующие. Это произошло и сегодня во время ночной атаки», — пояснил Попович, как такие удары вписываются в общую картину работы ВСУ на южном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.

Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.

Американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское контрнаступление будет очень мощным. ВСУ во время него «достигнут общевойскового эффекта».