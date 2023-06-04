Взрывы в Бердянске и Мелитополе. ВСУ уничтожают сухопутный коридор России в Крым — Попович

4 июня, 12:48
NV Премиум
Поделиться:
Взрыв в оккупированном Россией Бердянске. Опубликовано 2 июня 2023 года (Фото:screen grab obtained by REUTERS from a social media video)

Взрыв в оккупированном Россией Бердянске. Опубликовано 2 июня 2023 года (Фото:screen grab obtained by REUTERS from a social media video)

В последнее время все чаще слышно о взрывах на территории оккупированной южной Украины. Это связано с двумя факторами, считает военный обозреватель Денис Попович.

«Это южное направление. Оно рассматривается, как одно из возможных направлений (мы не знаем, куда все это пойдет) украинского контрнаступления», — назвал в эфире Radio NV Попович первую причину.

Видео дня

Также, по его мнению, существует еще одно основание для того, чтобы ВСУ наносили удары по военным целям, расположенным в оккупированной части Запорожской, Херсонской областей:

Читайте также:

По словам представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, местные оккупационные власти Крыма не очень верят в успехи регулярной армии РФ и занимаются созданием собственных парамилитарных структур для самозащиты (Фото:REUTERS/Stringer) Крым: особое лето. Как реагируют оккупанты, а как крымчане на реальность освобождения полуострова и что их в итоге ждет — интервью с Ташевой

«Бердянск — это портовый город, Мелитополь, другие города на юге входят в рамки так называемого крымского сухопутного коридора, который используется оккупантами, чтобы поставлять в оккупированный Крым, параллельно с Крымским мостом, боеприпасы. Чтобы уничтожать этот сухопутный коридор, надо бить по ключевым точкам. Это и происходит».

Взрывы 4 июня раздавались и в Джанкое, который расположен на севере Крыма.

«Это железнодорожный узел и ранее по нему были отработки соответствующие. Это произошло и сегодня во время ночной атаки», — пояснил Попович, как такие удары вписываются в общую картину работы ВСУ на южном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.

Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.

Читайте также:
«На финише — переворот в Москве». В Легионе Свобода России рассказали о программе минимум и максимум по освобождению РФ. Интервью NV

Американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское контрнаступление будет очень мощным. ВСУ во время него «достигнут общевойскового эффекта».

https://www.youtube.com/watch?v=oABpi2FVNL4
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Херсонская область Юг Украины Бердянск Мелитополь Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X