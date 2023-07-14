Как выглядит Бердянск после удара по отелю с российскими военными — спутниковые фото 14 июля, 07:26 В соцсетях публикуют вероятные фото отеля Дюна в Бердянске после удара (Фото:Бердянск сегодня/Соцсети/Телеграм)

Американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядят последствия удара в оккупированном Бердянске, где попали по отелю Дюна, ликвидировав российских военных.



Он опубликовал в Twitter спутниковые фото.

Эфрик взял для сравнения два снимка, один из которых сделали 10 июля, другой — 13 июля — через два дня после атаки.

«На новых спутниковых снимках низкого разрешения видны повреждения от удара в оккупированном Россией Бердянске (Запорожская область)», — написал он.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал обычное фото, как выглядит сейчас Дюна.



Фото: Андрющенко Time

11 июля появились данные о ночном ударе по гостинице в Бердянске, в которой проживало военное руководство россиян, и о ликвидации генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

Вскоре эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, рассказав, как оккупанты грузовиками вывозили тела уничтоженных российских военных. Смерть Цокова подтвердили в Госдуме РФ.