Бербок заявила, что истребители не будут «темой» Рамштайна

13 февраля, 23:55
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате Рамштайн не будут обсуждать поставку истребителей Украине.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Как отмечается, накануне обсуждения западными союзниками дальнейших поставок оружия Украине, Бербок подтвердила, что правительство Германии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления истребителей.

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«Это не те дебаты, которые мы ведем», — сказала она во время визита в Финляндию.

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Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече в формате Рамштайн рядом с министром обороны Украины Алексеем Резниковым (Фото:Wolfgang Rattay/Reuters) «Не время медлить». Остин на встрече в формате Рамштайн заявил, что США будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Министры обороны и военные представители западных стран встречаются 14 февраля в Брюсселе, чтобы провести еще одну встречу в формате Рамштайн.

Обычно на таких встречах принимаются новые обязательства по поставкам вооружений.

Несколько стран НАТО и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг продемонстрировали готовность к поставке истребителей. Это также может быть темой на встрече во вторник. Затем в Брюсселе встретятся министры обороны 30 стран НАТО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Анналена Бербок Война России против Украины Рамштайн

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