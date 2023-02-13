Бербок заявила, что истребители не будут «темой» Рамштайна
Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате Рамштайн не будут обсуждать поставку истребителей Украине.
Об этом сообщает Handelsblatt.
Как отмечается, накануне обсуждения западными союзниками дальнейших поставок оружия Украине, Бербок подтвердила, что правительство Германии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления истребителей.
«Это не те дебаты, которые мы ведем», — сказала она во время визита в Финляндию.
Министры обороны и военные представители западных стран встречаются 14 февраля в Брюсселе, чтобы провести еще одну встречу в формате Рамштайн.
Обычно на таких встречах принимаются новые обязательства по поставкам вооружений.
Несколько стран НАТО и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг продемонстрировали готовность к поставке истребителей. Это также может быть темой на встрече во вторник. Затем в Брюсселе встретятся министры обороны 30 стран НАТО.