«Полностью изменили логистику». Как удалось решить проблему нехватки горючего на заправках — рассказывает Лана Зеркаль

10 августа, 19:15
Для решения проблемы дефицита горючего на заправках потребовалось сотрудничество правительства и коммерческих структур в Украине и Польше. (Фото:Engin_Akyurt / pixabay.com)

Для решения проблемы дефицита горючего на заправках потребовалось сотрудничество правительства и коммерческих структур в Украине и Польше. (Фото:Engin_Akyurt / pixabay.com)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной рассказала, как Украине удалось решить проблему нехватки горючего на заправках.

«Здесь сработал симбиоз и правительства, и коммерческих структур, более того, это сработало и на уровне Польши — были привлечены и команды польского правительства, и команды украинского правительства. Мы сделали все возможное и даже в Европейском Союзе говорят о том, что они и не надеялись, что мы так быстро сможем изменить логистические маршруты», — рассказала Зеркаль.

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По ее словам, все работали в режиме онлайн.

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"Решали все сложные моменты пересечения границы, логистических маршрутов поездов, возможности отмены разрешений на перевозку автотранспортом, других требований к этому транспорту, что это не Евро-5, а Евро-3 машины", - отметила советница министра энергетики.

Она подытожила, что «мы полностью изменили нашу логистику и нет проблемы в том, как поставляется горючее в Украину».

По словам Зеркаль, во время построения новых логистических маршрутов учитывалось, что россияне уничтожили возможности Украины производить нефтепродукты и могут уничтожать обстрелами места их хранения.

«Поэтому все выстраивалось так, чтобы это предотвратить. У нас логистика построена таким образом, что мы получаем все наземным транспортом и так, чтобы не хранить это в Украине или хранить в минимальном количестве, позволяющем быстро перестроиться», — заверила она.

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В конце июня министр инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что дефицит топлива в Украине может завершиться к осени этого года. Он рассказал, что сейчас Украина поставляет топливо исключительно из Европы.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Бензин Украина Елена Зеркаль Дефицит топлива

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