Bentley, роскошный отдых и дорогая квартира: глава ФФУ Павелко тратит миллионы при зарплате в 20 тысяч гривен - СМИ

За два года Андрей Павелко вместе с сожительницей потратили около 21 миллионов гривен

Глава Федереции футбола Украины и народный депутат от БПП Андрей Павелко вместе со своей сожительницей Екатериной Чаус за период с 2015-го по 2017 год потратили почти 21 миллион гривен, при том, что месячная зарплата Павелко составляет 20 тысяч гривен, говорится в расследовании BIHUS info.

В частности, по данным журналистов, Павелко вместе с семьей живет в квартире жилого комплекса Diamond Hill минимум два года, стоимость аренды которой становть 17 тысяч долларов в месяц.

Екатерина Чаус засветила в соцсетях свои фотографии, где она носит украшения на общую сумму в два миллиона гривен, а также тот факт, что отдыхала за рубежом в дорогих отелях.

Минимум дважды она была на Мальдивах в отеле за 500 тысяч гривен в неделю. В том же отеле отдыхал президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, Чаус засветила себя на Маврикии, Сейшеллах, турецком Бодруме, ОАЭ, Монте-Карло. Она использовала услуги чартерного перелета стоимостью минимум восемь тысяч долларов за раз.

Также Екатерина Чаус владела автомобилем Bentley стоимостью более 100 тысяч долларов. Его Павелко подарил ей на день рождения. Затем она изменила Bentley на Range Rover, который стоит 120 тысяч долларов.

Сам Павелко задекларировал 30 миллионов гривен наличными, но эта сумма за все годы не менялась, несмотря на расходы, показали журналисты.

Екатерина Чаус официально является безработной.

В последней декларации Павелко не указывал, что владеет или снимает жилье, а за 2017 официально заработал лишь 256 тысяч гривен.

Ранее в СМИ появилась информация, что против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко возбудили уголовное дело по трем статьям

12 ноября на пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франко.

Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому событию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес ФФУ.

Стоит отметить, что программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через оффшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

В свою очередь, функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирму-прокладку SDT FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.