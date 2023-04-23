Генерал Ходжес: Три фактора свидетельствуют, что Украина подготовила достаточно сил для контрнаступления 23 апреля, 21:02 Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Radio NV рассказал о факторах, свидетельствующих о достаточной подготовке Украиной бригад для предстоящего контрнаступления.

«Прежде всего, мы вообще не знаем, сколько бригад Украина на самом деле подготовила. Я уже об этом говорил. Украинский Генштаб очень и очень хорошо проделал свою работу в защите информации по подготовке. Так, что и я не знаю, как и не должен знать, сколько реально бригад готово. Это первое», — рассказал американский генерал.



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По словам Ходжеса, вторым фактором является, вероятно, немалое количество танков и боевых машин.



«Во-вторых, мы знаем, что у Украины было много танков и боевых бронированных машин в начале широкомасштабной войны. И мы также знаем, что Украина захватила многие танки и БМП от России уже в ходе войны. А за последние месяцы, как мы знаем, еще много техники с Запада зашло в Украину», — отметил бывший командующий армией США в Европе.

Следующим фактором успешного формирования боевых бригад, по мнению Ходжеса, есть народ Украины.

«И третий фактор — это население Украины. Это огромная страна. Я не думаю, что сейчас существует какой-то вопрос об очень значительном снижении населения Украины. Так что, исходя из этих соображений, я считаю, что Генеральный штаб провел очень тщательную работу по формированию действительно мощной группировки для прорыва российской обороны», — сказал военный.

Ходжес отметил, что примером этого является успешная оборона украинских военных города Бахмут без привлечение дополнительных бригад.

«Это только мое предположение, но факт того, что Генштабу удалось избежать привлечения этих сил в бои в Бахмуте. Это будет история, которую мы поймем по окончании этой войны. Что та жертва, на которую пошли украинские бойцы в Бахмуте, без видимой, казалось бы, цели, действительно позволила выиграть время для Украины. Это дало сформировать бронированный кулак», — подытожил американский генерал.