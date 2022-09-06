«Достигли кульминации». Российская армия теряет возможность атаковать — генерал Ходжес 6 сентября, 17:10 Бен Ходжес призвал воспользоваться слабостью РФ, чтобы закончить войну (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес уверен, что российская армия практически исчерпала свои ресурсы и идти в наступление в Украине больше не способна.

Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам американского генерала, усилия российских войск по прорыву обороны ВСУ достигли своей кульминации еще несколько недель назад.

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Эту же информацию косвенно подтвердил и министр обороны РФ Сергей Шойгу, признавший ранее «замедление темпов наступления».

«Я надеюсь, что администрация президента США, другие союзники Украины видят, что сейчас появилась возможность закончить эту войну. Если мы не дадим Украине все те вооружения, в которых она нуждается, это только продлит конфликт, увеличит объемы жертв и разрушений, умножит стоимость войны. Если мы не хотим увязнуть в конфликте с Россией надолго, особенно имея конфликт еще и с Китаем, который будет развиваться также годы, нам важно помочь Украине завершить эту войну сейчас, вернув полный контроль над Крымом и Донбассом», — подчеркнул Ходжес.

Более того, он считает необходимым окончательно «уничтожить возможности РФ представлять опасность для кого-либо еще из соседей».

Тем временем контрнаступление украинской армии на южном направлении, начавшееся 29 августа продолжается.

ВСУ удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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