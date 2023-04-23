«Вонзенный в живот Украины кинжал». Генерал Годжес объяснил важность Крыма для дальнейшего хода войны 23 апреля, 16:10 Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес (Фото:Радио Свобода)

Генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что целью предстоящего контрнаступления ВСУ должна быть изоляция Крымского полуострова, потому что он станет «решающим полем боя в этой войне».

Такое мнение он высказал в интервью Radio NV.

«Дальнейшее наступление [ВСУ] не должно освободить, например, Донбасс. Это не будет его целью. Задача – это обеспечение условий для освобождения Крыма. А вот когда Крым будет освобожден — Донбасс пойдет следом. Ключ – это Крым!», – утверждает американский генерал.

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Годжес, отвечая на вопрос журналиста Radio NV о том, освобождение ли Крыма в нынешней ситуации это объективная реальность, отметил, что это, прежде всего, должно быть решение Генштаба ВСУ и президента Зеленского.

«Я не представляю такого сценария, при котором Украина чувствовала бы себя в безопасности, восстанавливала свою экономику, а Россия в это время и дальше бы находилась в Крыму», — отметил бывший командующий армией США в Европе.

Годжес добавил, что Россия, «имея в руках» Крым, в дальнейшем будет продолжать блокировку Азовского моря, будет препятствовать торговле на всем побережье Черного моря.

«Посмотрите на карту и вы поймете, что Крым — это как воткнутый в живот Украины кинжал. Пока Россия со своими войсками и авиацией находится на нем, он будет таким и оставаться. Потому без деоккупации Крыма будет очень сложно восстановить экономику. Именно поэтому я считаю, что целью должно быть именно освобождение полуострова», — сказал военный.

Американский генерал подчеркнул, что «те, кто оказывает давление на Украину, призывая уступить Россию Крым, являются либо наивными, либо не умеют читать карту».