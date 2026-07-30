Российские войска не ведут полноценного наступления в Харьковской области, а лишь имитируют боевую активность , действуя малыми пехотными группами и пытаясь создать видимость продвижения. Заявления о боях за Белый Колодезь являются частью информационной провокации. Российская пропаганда с помощью искусственного интеллекта создала видео, на котором шестиметровый российский оккупант размахивает флагом.

Об этом в эфире радио «Армия FM» рассказал офицер отдела коммуникаций 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины с позывным Ганц, пишет «Армия Inform».

По его словам, российские войска на данный момент не имеют никаких реальных успехов на этом направлении: они не продвинулись вперед, не установили контроль над новыми территориями и не накапливают силы в районе Белого Колодезя.

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«На Волчанском направлении враг активно имитирует боевые действия. Россияне действуют небольшими и сверхмалыми пехотными группами, передвигающимися по тропам и полевым маршрутам. Их цель — добраться до определенной точки, укрыться и создать иллюзию своего присутствия», — отметил военный.

Он также рассказал, что российские группы пытаются просочиться вглубь территории, не вступая в прямые боестолкновения и обходя украинские позиции, а также используют гражданскую одежду, чтобы в случае обнаружения выдавать себя за местных жителей.

Отдельно он обратил внимание на российские информационные операции, в частности на видео, где якобы российский военный устанавливает флаг на окраине Белого Колодезя.

По его словам, российские пропагандисты распространили видео, которое, вероятно, было создано или изменено с помощью искусственного интеллекта, чтобы имитировать «захват» Белого Колодезя.

Пропорции вражеского пехотинца удивили OSINT-аналитиков, поскольку, если обратить внимание на соотношение масштабов, рост оккупанта на видео должен был бы достигать чуть ли не шести метров.

«Это чисто медийные победы. Никакого продвижения, никакого контроля, никаких изменений там не происходит», — сказал Ганц.

21 июля представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активно прорываются через Ковшаровку в направлении Купянска-Узлового Харьковской области, пытаясь рассечь украинский плацдарм.

По его словам, россияне несут большие потери, но не останавливаются.

«Ситуация осложнилась и в самом Купянске, где россияне значительно усилили попытки зайти с севера. Фактически бои уже идут в северных районах города; мы уничтожаем и отбрасываем врага, но он активно наращивает давление, бросая в бой резервы, накопленные за лето. Там продолжается активное противостояние», — отметил Трегубов.