Наступление на украинский Бахмут обошлось России ужасно дорого — Кирби 24 мая, 20:48 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США убеждены, что наступление России на украинский Бахмут обошлось стране-агрессору ужасно дорого и стало для оккупантов мясорубкой.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Это наступление, фактически, обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой», — сказал Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что оценка потерь россиян под Бахмутом в 100 тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми в плен, которые в начале мая озвучил Вашингтон, точна. По его словам, с того времени россияне ежедневно теряли еще больше сил.

1 мая представитель Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Позже эту информацию повторил президент США Джо Байден.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило заявление президента США Джо Байдена о колоссальных потерях оккупантов под Бахмутом.

По данным Генштаба, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.