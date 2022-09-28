Белый дом запросил дополнительные средства для ядерной безопасности Украины 28 сентября, 03:08 Конгресс просят усилить поддержку Украины (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

Администрация Джо Байден просит Конгресс дополнительно выделить Украине 35 миллионов долларов на ядерную безопасность.

Об этом сообщает CNN.

Средства должны будут выделены Национальному управлению ядерной безопасности США, которое следит за безопасностью ядерных объектов в Украине.

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Средства должны направить на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, «оценку и анализ данных, а также обеспечение Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях».

Деньги должны войти в общий пакет помощи на 12 миллиардов, о котором Белый дом просит Конгресс на следующий финансовый год.

26 сентября участники переговоров по поводу законопроекта о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома.

Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября сказал, что Вашингтон предоставит дополнительные $457,5 миллионов помощи для правоохранительных органов и уголовного правосудия Украины.

