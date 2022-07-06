В США выпустили коллекционную монету в честь защитников Змеиного

6 июля, 23:38
Коллекционная монета в честь защитников Змеиного (Фото:whitehousegiftshop)

Коллекционная монета в честь защитников Змеиного (Фото:whitehousegiftshop)

В США приватная компания анонсировал продажу коллекционной монеты, посвященной отпору украинских защитников острова Змеиный «русскому военному кораблю» — 20% доходов направят на помощь украинским женщинам и детям.

Об этом говорится на странице монеты на сайте магазина.

На страничке монеты пересказывается история обороны острова Змеиный в первые дни полномасштабного нападения РФ против Украины.

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«Расположенный в Черном море, а также известный как остров Змеиный, нападение получило широкую огласку, когда на аудиозапись российского крейсера Москва, который приказывает украинским солдатам сдаваться, ответили «русский военный корабль, иди на*уй», — напоминают на сайте.

С одной стороны монеты изображен тонущий крейсер Москва вместе с подписью о «русском военном корабле». С другой стороны — фото Змеиного с цитатой президента Владимира Зеленского: «Этот остров, как и остальная наша территория, является частью украинской земли, и мы будем защищать ее всеми нашими силами».

4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Белый дом Коллекция Война России против Украины Остров Змеиный

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