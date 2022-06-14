США пытаются предотвратить продажу зерна, которое россияне украли в Украине — Белый дом 14 июня, 05:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вывозят зерно с оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы предотвратить продажу зерна, которое россияне украли на оккупированных территориях Украины.



«Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятнее всего, было украдено в Украине», — заявила она.

Карин Жан-Пьер отметила, что еще в мае США разослали письма 14 странам, предупредив, что Россия может попытаться продать украденное украинское зерно.

Видео дня

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.