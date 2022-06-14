США пытаются предотвратить продажу зерна, которое россияне украли в Украине — Белый дом

14 июня, 05:31
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты вывозят зерно с оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Оккупанты вывозят зерно с оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы предотвратить продажу зерна, которое россияне украли на оккупированных территориях Украины.

«Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятнее всего, было украдено в Украине», — заявила она.

Карин Жан-Пьер отметила, что еще в мае США разослали письма 14 странам, предупредив, что Россия может попытаться продать украденное украинское зерно.

Видео дня
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1536433514182332416
Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
С украинским зерном. В какую игру играют Турция и Россия

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd30vBlhT1E
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Белый дом Зерно Война в Украине Война России против Украины Продовольственный кризис

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X