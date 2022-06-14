США пытаются предотвратить продажу зерна, которое россияне украли в Украине — Белый дом
Оккупанты вывозят зерно с оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы предотвратить продажу зерна, которое россияне украли на оккупированных территориях Украины.
«Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятнее всего, было украдено в Украине», — заявила она.
Карин Жан-Пьер отметила, что еще в мае США разослали письма 14 странам, предупредив, что Россия может попытаться продать украденное украинское зерно.
В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.
В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.
Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.
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