Белый дом призвал лидера Китая не поддерживать Путина 15 сентября, 19:06 Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Белый дом призывает Китай не поддерживать российского диктатора Владимира Путина и войну России против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Sky news.

Кирби прокомментировал первую с начала полномасштабной войны в Украине встречу Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Узбекистане. Он заявил, что сейчас не время вести дела с Россией, а весь мир должен выступить против нее.

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«Мы не думаем, что кто-то должен оставаться в стороне. Весь мир должен выступить против того, что делает господин Путин. Сейчас не время вести с ним дела как обычно», — сказал Кирби.

В узбекском городе Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем присутствуют лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Ирана и Пакистана.

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