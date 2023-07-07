Белый дом подтвердил, что передаст Украине кассетные боеприпасы 7 июля, 21:23 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время брифинга Салливан заявил, что США «не оставят Украину беззащитной ни в какой момент этого конфликта».

Также, по его словам, Россия применяет кассетные боеприпасы с самого начала вторжения в Украину.

Видео дня

«Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению от неразорвавшихся боеприпасов. Вот почему мы откладывали решение так долго, как только могли», — сказал он.

По словам Салливана, использование Россией кассетных боеприпасов в этом конфликте «совершенно неприемлемо», поскольку Россия использует это оружие для нападения на суверенную страну и для нанесения ударов по гражданским целям в нарушение международного права.

Существует большая разница между типом кассетных боеприпасов, используемых Россией, и типом, который США поставят Украине, говорит он.

«Мы должны спросить себя — действительно ли применение Украиной кассетных боеприпасов на той же территории является дополнительным ущербом для гражданского населения, учитывая, что этот район все равно придется разминировать?» — говорил Салливан.

По словам советника, президент США Джо Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов в Украину после «единогласной» рекомендации его команды национальной безопасности.

Он добавил, что это было «трудное» решение и что президент США в конечном итоге согласился передать боеприпасы после «консультации с союзниками и партнерами, а также после консультации с членами Конгресса».