Белый дом даст ответ, если Россия начнет атаковать спутники США 27 октября, 22:41 Белый дом (Фото:REUTERS/Al Drago)

США ответят на любые попытки России уничтожить американскую инфраструктуру. Это касается и космических спутников.

Об этом заявили представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как будут действовать США в случае уничтожения Россией их спутников, Кирби заявил, что будут произведены ответные действия.

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Он также добавил, что общедоступная информация показывает, что россияне пытаются развивать противоспутниковые технологии.

27 октября в Министерстве иностранных дел России заявили, что ВС РФ могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине.