Белый дом даст ответ, если Россия начнет атаковать спутники США
Белый дом (Фото:REUTERS/Al Drago)
США ответят на любые попытки России уничтожить американскую инфраструктуру. Это касается и космических спутников.
Об этом заявили представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как будут действовать США в случае уничтожения Россией их спутников, Кирби заявил, что будут произведены ответные действия.
Он также добавил, что общедоступная информация показывает, что россияне пытаются развивать противоспутниковые технологии.
27 октября в Министерстве иностранных дел России заявили, что ВС РФ могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине.