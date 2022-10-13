«Белый билет» в Украине: кто может получить отсрочку или освобождение от военной службы в ВСУ 13 октября, 17:30 Дает ли отсрочку от военной службы белый билет в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Что значит получить «белый билет» в Украине? Куда отправят служить с «белым билетом», имеют ли право эти мужчины на выезд за границу?

Многие до сих пор говорят о «белом билете», имея в виду отсрочку от военной службы в мирное время по состоянию здоровья. Однако на самом деле такого понятия не существует вообще, но есть степень пригодности к военной службе.

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Какие категории пригодности к военной службе есть в Украине

«Белый билет» – это понятие из юридических терминов Советского союза. Именно так называлось военное удостоверение, выдаваемое тем мужчинам, которых отправляли в тыловое ополчение, а не на фронт. В отличие от красного боевого удостоверения это было белое.

В Украине существует несколько категорий годности, которые определяет Военно-больничная комиссия при военкоматах (теперь ― центрах комплектования). Причем категории предусматривают различные последствия для мирного и военного положения, а определяют их в соответствии с условиями, указанными в Расписании болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе, Пояснении по применению статей Расписания болезней и Таблицам дополнительных требований к состоянию здоровья 'я.

По результатам прохождения ВЛК врач выносит одно из следующих постановлений:

пригоден к военной службе по графам ОДО « А» 1-11;

А» 1-11; временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении ( динамического наблюдения) на срок до ________ ( указать дату);

динамического наблюдения) на срок до ________ указать дату); подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Что такое « белый билет»

«Белый билет» в Украине соответствует статусу «ограничено пригоден к военной службе», «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время»; «непригоден к военной службе с исключением из военного учета».

Решение о временной негодности принимается на срок лечения, однако не более чем на год. Через год принимается окончательное решение о годности или полной негодности.

Допризывники, у которых во время ВЛК обнаружены неизлечимые заболевания или физические недостатки, признаются непригодными к военной службе. Решение о временной непригодности и потребности в лечении в этом случае не принимается.

Мужчины, ограниченно пригодные к военной службе, ограниченно непригодные в военное время, призываются к альтернативной службе или к службе в тылу в военное время.

Эквивалент белого билета – отсрочка от призыва по состоянию здоровья в военное время.

В военное время и во время мобилизации на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком до 2 месяцев. По медицинским показаниям продлевается на срок до 2 месяцев. Третье продление предоставляется на такой же срок. После окончания отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе.

«Белый билет» ― где служат ограниченно пригодные

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины указано, что мужчины ограниченно пригодные к военной службе, непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время могут быть направлены на следующую службу:

в часть обеспечения;

в военные комиссариаты, учреждения, организации;

в учебные заведения.

Дает ли «белый билет» право на выезд за границу

За границу разрешается выезжать только лицам, имеющим заключение военно-врачебной комиссии о полной непригодности к военной службе и исключении из учета.

Военнообязанные мужчины, признанные ограниченно годными или непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время могут выезжать за пределы Украины только в случае, если имеют другие основания, дающие право на пересечение границы.