Эвакуационная группа Белые Ангелы попала под российский обстрел в Днепропетровской области

26 апреля, 14:03
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Эвакуация в Днепропетровской области (Фото: Нацполция)

Эвакуация в Днепропетровской области (Фото: Нацполция)

Эвакуационная группа Белые Ангелы попала под обстрел российской армии, когда ехала вывозить людей из Синельниковского района.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Там рассказали, что во время очередного выезда правоохранители попали под российский обстрел. Несмотря на опасность, полицейские продолжили помогать людям.

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Из-за пожаров в результате обстрелов у некоторых жителей сгорели все документы и личные вещи. В полиции говорят, что на месте правоохранители помогли собрать самое необходимое и доставили людей в более безопасные районы.

Полиция призывает граждан не медлить с эвакуацией.

25 апреля войска России более 20 часов волнами атаковали жилые кварталы Днепра ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли восемь человек. Еще 49 пострадали, среди них пятеро детей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Полиция Эвакуация Война России против Украины Российская агрессия

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