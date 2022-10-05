Около 12 дронов атаковали Белую Церковь: половину сбили — командование Воздушных сил 5 октября, 10:07 12 дронов Shahed-136 атаковали Белую Церковь (Фото:Вооруженные силы Украины)

В ночь на среду, 5 октября, около 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 атаковали Белую Церковь в Киевской области. Половину из них удалось сбить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, атака дронов была с южного направления.

Три беспилотника были сбиты зенитно-ракетными войсками на юге, еще три — авиацией Воздушных сил.

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Игнат отметил, что атаками дронов РФ ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

За ночь вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.



Инфографика: НВ