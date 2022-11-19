Россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области: есть раненые — ОП 19 ноября, 17:35 Россияне обстреливают Херсонщину после отступления с правобережной части области (Фото:ОП)

Российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области — есть раненые.



Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате подлого обстрела ранены пять человек.

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Также в ОП подтвердили, что вчера на участке дороги между населенными пунктами Берислав — Змиевка авто наехало на мину, в результате чего один человек погиб и еще один травмирован.