Россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области: есть раненые — ОП

19 ноября, 17:35
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Россияне обстреливают Херсонщину после отступления с правобережной части области (Фото:ОП)

Россияне обстреливают Херсонщину после отступления с правобережной части области (Фото:ОП)

Российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области — есть раненые.

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Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате подлого обстрела ранены пять человек.

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Также в ОП подтвердили, что вчера на участке дороги между населенными пунктами Берислав — Змиевка авто наехало на мину, в результате чего один человек погиб и еще один травмирован.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсонская область Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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