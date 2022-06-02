«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь». Как и почему белорусы воюют вместе с ВСУ — видео 2 июня, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Белорусские добровольцы помогают Украине в войне против России (Фото:Скриншот видео НВ)

Белорусские добровольцы и военные полка Кастуся Калиновского с начала полномасштабного вторжения воюют против РФ на стороне Украины.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Батальон добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022 белорусами, которые с 2014 года воюют на Донбассе. К подразделениям также присоединились участники ряда белорусских оппозиционных организаций и те, кто переехал в Украину после протестов в Беларуси летом 2020 года.

Видео дня

25 марта батальон вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Как и почему белорусские бойцы защищают независимость Украины — смотрите в сюжете НВ:

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