«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь». Как и почему белорусы воюют вместе с ВСУ — видео

2 июня, 11:02
Цей матеріал також доступний українською
Белорусские добровольцы помогают Украине в войне против России (Фото:Скриншот видео НВ)

Белорусские добровольцы помогают Украине в войне против России (Фото:Скриншот видео НВ)

Белорусские добровольцы и военные полка Кастуся Калиновского с начала полномасштабного вторжения воюют против РФ на стороне Украины.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Батальон добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022 белорусами, которые с 2014 года воюют на Донбассе. К подразделениям также присоединились участники ряда белорусских оппозиционных организаций и те, кто переехал в Украину после протестов в Беларуси летом 2020 года.

Видео дня

25 марта батальон вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Как и почему белорусские бойцы защищают независимость Украины — смотрите в сюжете НВ:

https://www.youtube.com/embed/-4B1QsFars4
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Добровольцы Добровольческий батальон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X